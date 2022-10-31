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Spor

Ve bir devrin sonu! Volkan Demirel resmen tahtını yıktı

Volkan Demirel, Hatayspor ile evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Genç teknik adam Volkan Demirel, siyah-beyazlılara bu sezon ilk deplasman yenilgisini yaşatan hoca oldu. İşte detaylar...

Star Gazetesi31 Ekim 2022 Pazartesi 19:01 - Güncelleme:
Ve bir devrin sonu! Volkan Demirel resmen tahtını yıktı
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Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, Beşiktaş'ın tahtını yıktı. Akdeniz ekibinin genç çalıştırıcısı Volkan Demirel, siyah-beyazlılara bu sezon ilk deplasman mağlubiyetini yaşatan hoca olmayı başardı.

VOLKAN DEMİREL, BEŞİKTAŞ'IN TAHTINI YIKTI

Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor, evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Volkan Demirel'in ekibi, siyah-beyazlıları 2-1 mağlup etmeyi başardı. Volkan Demirel, Beşiktaş'ta Valerien Ismael göreve geldiğinden bu yana Süper Lig'de siyah-beyazlılara deplasman yenilgisi yaşatan ilk teknik direktör olmayı başardı.

VALERIEN ISMAEL'İN GİTMESİNE NEDEN OLDU

Beşiktaş'ta Volkan Demirel'in takımı Hatayspor'a karşı alınan mağlubiyet sonrası bardak taştı. Siyah-beyazlılar karşılaşma sonrası teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayırdı.

VOLKAN DEMİREL'İN HATAYSPOR KARNESİ

Volkan Demirel, Hatayspor'da teknik direktörlüğe getirildiğinden bu yana 6 resmi maça çıktı. 41 yaşındaki teknik adam bu karşılaşmalardan 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak maç başına 1.50 puan ortalaması yakaladı.

Star Gazetesi

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