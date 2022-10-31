Ve bir devrin sonu! Volkan Demirel resmen tahtını yıktı

Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, Beşiktaş'ın tahtını yıktı. Akdeniz ekibinin genç çalıştırıcısı Volkan Demirel, siyah-beyazlılara bu sezon ilk deplasman mağlubiyetini yaşatan hoca olmayı başardı.

VOLKAN DEMİREL, BEŞİKTAŞ'IN TAHTINI YIKTI

Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor, evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Volkan Demirel'in ekibi, siyah-beyazlıları 2-1 mağlup etmeyi başardı. Volkan Demirel, Beşiktaş'ta Valerien Ismael göreve geldiğinden bu yana Süper Lig'de siyah-beyazlılara deplasman yenilgisi yaşatan ilk teknik direktör olmayı başardı.

VALERIEN ISMAEL'İN GİTMESİNE NEDEN OLDU

Beşiktaş'ta Volkan Demirel'in takımı Hatayspor'a karşı alınan mağlubiyet sonrası bardak taştı. Siyah-beyazlılar karşılaşma sonrası teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayırdı.

VOLKAN DEMİREL'İN HATAYSPOR KARNESİ

Volkan Demirel, Hatayspor'da teknik direktörlüğe getirildiğinden bu yana 6 resmi maça çıktı. 41 yaşındaki teknik adam bu karşılaşmalardan 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak maç başına 1.50 puan ortalaması yakaladı.