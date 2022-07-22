Ve bir dünya devi daha Arda Güler'e talip oldu! ''Türk Messi'' diye duyurdular

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler'e Premier Lig devi Manchester City talip oldu. İngiliz ekibinin Türk futbolunun en büyük umutlarından biri olarak görülen Arda Güler'i yakından takip ettiği ileri sürüldü.

ARDA GÜLER İÇİN "TÜRK MESSİ" DEDİLER

İngiliz basınında yer alan haberde; Arda Güler için, "17 yaşındaki Türk Messi" denilirken, genç oyuncu için, "Henüz 17 yaşında, Türk futbolunun büyük umutlarından biri olarak kabul ediliyor." ifadelerine yer verildi.

MANCHESTER CİTY TALİP OLDU

Haberde, Arda Güler için son olarak Manchester City'nin devreye girdiği, İngiliz ekibinin Arsenal ve Liverpool'un da yakından takip ettiği Arda Güler ile ilgilendiği belirtildi.

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ARDA GÜLER'İN FENERBAHÇE KARNESİ

Arda Güler, 2021'in yazında A takıma yükseldiği Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 16 resmi maçın 2'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 373 dakika sahada kaldı. 17 yaşındaki genç yıldız, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.