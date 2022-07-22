İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2022 Cuma / 23 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,7472
  • EURO
    18,1668
  • ALTIN
    984.495
  • BIST100
    2516.56
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve bir dünya devi daha Arda Güler'e talip oldu! ''Türk Messi'' diye duyurdular
Spor

Ve bir dünya devi daha Arda Güler'e talip oldu! ''Türk Messi'' diye duyurdular

Arda Güler, Fenerbahçe'deki performansıyla birçok Avrupa ekibinin radarına girmeyi başardı. Liverpool ve Arsenal gibi kulüplerin de devreye girdiği Arda Güler'e Manchester City'nin de talip olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi22 Temmuz 2022 Cuma 20:17 - Güncelleme:
ABONE OL

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler'e Premier Lig devi Manchester City talip oldu. İngiliz ekibinin Türk futbolunun en büyük umutlarından biri olarak görülen Arda Güler'i yakından takip ettiği ileri sürüldü.

ARDA GÜLER İÇİN "TÜRK MESSİ" DEDİLER

İngiliz basınında yer alan haberde; Arda Güler için, "17 yaşındaki Türk Messi" denilirken, genç oyuncu için, "Henüz 17 yaşında, Türk futbolunun büyük umutlarından biri olarak kabul ediliyor." ifadelerine yer verildi.

MANCHESTER CİTY TALİP OLDU

Haberde, Arda Güler için son olarak Manchester City'nin devreye girdiği, İngiliz ekibinin Arsenal ve Liverpool'un da yakından takip ettiği Arda Güler ile ilgilendiği belirtildi.

Cengiz Ünder, Avrupa'yı fethetti! İnanılmaz başarı...

ARDA GÜLER'İN FENERBAHÇE KARNESİ

Arda Güler, 2021'in yazında A takıma yükseldiği Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 16 resmi maçın 2'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 373 dakika sahada kaldı. 17 yaşındaki genç yıldız, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.