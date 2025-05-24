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Spor

Ve bitti bu iş! Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

2022 yazında Konyaspor'da Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı sarı-kırmızılı takımda 3 şampiyonluk yaşadı. Uzun süredir başka takımlardan teklif alan tecrübeli stoper kararını verdi. İşte Abdülkerim Bardakcı haberinin detayları...

Emre Sarı24 Mayıs 2025 Cumartesi 18:26 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor
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2022 yazında Konyaspor'da Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı sarı-kırmızılı takımda 3 şampiyonluk yaşadı. Uzun süredir başka takımlardan teklif alan tecrübeli stoper kararını verdi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'YA SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİFLER VAR

Suudi basınında yer alan haberlere göre; Al-Kholood kulübü, Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katmak için sarı kırmızılılarla resmi temas kurdu. Öte yandan Arabistan takımı, yıldız savunmacıya devasa bir maaş teklifinde bulundu. Ancak Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile yeni sözleşme konusunda anlaşma noktasına geldi. Taraflar arasında imzanın yakın zamanda atılacağı gelen bilgiler arasında.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray ile 49 maça çıkan Abdülkerim Bardakcı, takımına 5 gol atarken 2 de asist yaptı.

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