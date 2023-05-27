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Spor

Ve bitti bu iş! Arda Güler, dünya devine imza atıyor

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i dünya devleri yakından izliyor. Yıldız oyuncu için transferinde üç ekip dikkat çekerken, sarı-lacivertlilerin sezon sonunda Arda Güler için resmi teklif alması bekleniyor.

27 Mayıs 2023 Cumartesi 09:57 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Arda Güler, dünya devine imza atıyor
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Sarı-lacivertlilerde bu sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız takdir toplayan 18 yaşındaki futbolcu ile Liverpool, Bayern Münih ve Ajax ilgileniyor.

Arda'yı kadrosuna katmak için en ısrarcı kulüpse Ajax.

Hollanda ekibi, Arda Güler'in sözleşme taleplerinin yanında, genç futbolcunun ailesiyle birlikte Amsterdam'a gelmesi için de tüm desteği vermeye hazır.

Ajax transfer sezonunun açılmasıyla Fenerbahçe'ye resmi teklifini iletecek. Fenerbahçe yönetimi ise Arda Güler'in en az bir sezon daha takımda kalmasını istiyor.

Liverpool ve Bayern Münih ise milli futbolcunun transferini gelecek yatırımı olarak görüyor.

Bu sezon 32 maçta 6 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Arda Güler'in Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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