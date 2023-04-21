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Spor

Ve bitti bu iş! Arda Güler transferi hayırlı olsun: Resmen imzayı atıyor

Arda Güler, Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla PSG, Barcelona ve Arsenal gibi Avrupa devlerini peşine takmayı başardı. Arda Güler'den büyük gelir elde etmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de yönetim harekete geçti. İşte detaylar...

21 Nisan 2023 Cuma 20:40 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Arda Güler transferi hayırlı olsun: Resmen imzayı atıyor
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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için transferde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Başarılı performansıyla Avrupa ekiplerini peşinden sürükleyen Arda Güler için Fenerbahçe'de kollar sıvandı.

ARDA GÜLER, AVRUPA DEVLERİNİN RADARINDA

Oynadığı her maçta futbolseverleri heyecanlandıran Fenerbahçeli yıldız Arda Güler, başarılı performansıyla değerine değer kattı. Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olan genç oyuncuyu, PSG, Arsenal, Barcelona, Ajax, Napoli ve Newcastle United gibi takımlar yakından takip ediyor.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ HAREKETE GEÇTİ: İMZA GELİYOR

Avrupa ekiplerinin takibinde olan Arda Güler için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Genç yıldızdan büyük gelir elde etmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerde yönetimin Arda Güler ile yeni sözleşme imzalayacağı, maaşında artışa gidileceği ve serbest kalma maddesinin yükseltileceği ileri sürüldü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 26 resmi maça çıktı ve bunların 10'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 872 dakika sahada kalan 18 yaşındaki yıldız oyuncu, 4 gol ve 4 asistle skora etki etti.

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