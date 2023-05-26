Ve bitti bu iş! Beşiktaş dünya yıldızı ile resmen anlaştı...

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan ancak deneyimli teknik direktör Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle birlikte yükselişe geçen Beşiktaş'ta gelecek sezon hazırlıkları başladı. Siyah-beyazlılar transferde önceliği hücum bölgesine verirken bonservisi elinde bulunan oyunculara yöneldi. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Tottenham forması giyen Lucas Moura'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

BEŞİKTAŞ'TE HEDEF LUCAS MOURA

Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde transfer çalışmaları başladı. Çalışmalara hız veren siyah-beyazlılar sezon sonunda Tottenham ile sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki deneyimli santrafor Lucas Moura'nın menajeri ile görüşmelere başladı. Birçok konuda anlaşma sağlanan ve Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakan Brezilyalı oyuncunun maaşında anlaşma sağlanması durumunda transfer sezon sonunda tamamlanacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI



Bu sezon Tottenham forması ile 18 resmi maça çıkan 30 yaşındaki deneyimli santrafor Lucas Moura sahada kaldığı süre boyunca skora katkı sağlamadı.