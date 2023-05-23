Ve bitti bu iş! Beşiktaş, sezonun ilk transferini yapıyor

Bu sezon savunmasında yaşadığı problemler ile dikkat çeken Beşiktaş'ta stoper bölgesi için yeni bir isim gündeme geldi. Tecrübeli stoperi Welinton ile vedalaşmayı planlayan siyah-beyazlıların yine deneyimli bir savunma oyuncusu ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ LUCAS MEROLLA



Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim ise Arjantinli yıldız Lucas Merolla oldu. Arjantin Ligi ekiplerinden Huracan'da forma giyen 27 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Tarafların anlaşması halinde Beşiktaş, Arjantinli oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katacak.

DEĞERİ 4.5 MİLYON EURO

Yıldız oyuncunun da Arjantin'den ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in onay verdiği yıldız isim için, Beşiktaş'ın ilk teması kurduğu ve bu transferi bitirmek için ısrarcı olduğu belirtildi.

OYUNCUNUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Başarılı oyuncu Lucas Merolla, bu sezon Huracan formasıyla tüm kulvarlarda 27 kez sahaya çıktı. Yıldız isim bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.