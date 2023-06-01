Ve bitti bu iş! Beşiktaş'tan yılın transferi

Gelecek sezon yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek olan Beşiktaş'ta hem lig hem de Avrupa'da başarı sağlayacak bir takım kurmak için çalışmalara başladı. Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, İspanya La Liga'da forma giyen yıldız bir isim ile ilgileniyor.

BEŞİKTAŞ'TAN KONDOGBIA HAREKATI



Beşiktaş, Atletico Madrid forması giyen yıldız futbolcu Geoffrey Kondogbia'yı kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi Orta Afrika Cumhuriyeti vatandaşı olan yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalarına başladı.

HEDEF KİRALIK OLARAK KADROYA KATMAK

Beşiktaş yönetimi, takımıyla sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek ve Atletico Madrid'in gelecek sezonun kadrosunda düşünmediği oyuncu için İspanyol ekibine kiralama teklifinde bulunacak. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Geoffrey Kondogbia, bu sezon Atletico Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 27 maça çıktı. 30 yaşındaki yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 gol atma başarısı gösterirken asist katkısı ise sunamadı.