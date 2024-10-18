Mauro Icardi, Galatasaray ile geçirdiği iki sezonda iki lig şampiyonluğu yaşamış ve kısa sürede sarı kırmızılıların efsanesi haline gelmişti. Attığı gollerle taraftarın sevgilisi olan yıldız futbolcunun adı son dönemde birçok kulüp ile anılıyor. Icardi için en çok dikkat çeken haber ise ülkesinin basını Arjantin'den geldi.

MAURO İCARDİ EVİNE DÖNÜYOR

River Plate, Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Arjantin basınında yer alan haberde; Başkent ekibinin 31 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçtiğini aktarıldı. River Plate'in bu transfer için 15 milyon euro gibi ciddi bir bütçe ayırdığı da haberin detayları arasında yer aldı.

İTALYA İDDİASI

Son günlerde Mauro Icardi'nin yeniden Serie A'da oynaması da gündeme geldi. Yıldız santrforun menajeri Letterio Pino geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey imkansız değil. İtalya'yı seviyor. Gelecekte ne olacağını bilemeyiz." İfadelerini kullanmıştı. Bu sözler Mauro Icardi'nin İtalya'ya dönebileceği şeklinde yorumlandı.

BU SEZON 3 GOL

Mauro Icardi bu sezon forma giydiği 10 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Tangocu golcünün güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro...

Star Gazetesi