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Spor

Ve bitti bu iş! Elveda Semih Kılıçsoy: Kasa adeta dolup taşacak

Semih Kılıçsoy konusunda Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Uzun süredir birçok takım tarafından takip edilen genç yıldızın yeni adresi belli oldu. İşte Semih Kılıçsoy haberinin detayları…

21 Kasım 2024 Perşembe 16:59 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Elveda Semih Kılıçsoy: Kasa adeta dolup taşacak
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Semih Kılıçsoy, Beşiktaş formasıyla kısa sürede yakaladığı çıkışla dikkat çekmişti. Bu sezon istikrarlı forma şansı bulmaktan güçlük çeken milli futbolcunun takımdan ayrılma ihtimali oldukça yükseldi. Yaz transfer döneminde de birçok kulüple anılan Semih Kılıçsoy kariyerindeki yeni sayfayı Avrupa'nın büyük liglerinden birinde açmaya hazırlanıyor.

SEMİH KILIÇSOY İÇİN TALİPLER ARTIYOR

Semih Kılıçsoy altyapısından yetiştiği Beşiktaş kulübüne kazandıracağı ciddi bonservis bedeliyle veda edecek. Genç yıldıza Bundesliga ve Premier Lig'den üst seviye kulüplerin ilgisi bulunuyor. Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Giovanni van Bronckorst'un ilk 11'de birinci tercih olarak düşünmediği 19 yaşındaki futbolcunun ayrılığına onay vererek elde edilecek bonservis bedelini önemli transferlere harcamanın hesaplarını yapıyor.

Bundesliga'dan Stuttgart, Bayer Leverkusen ile Premier Lig'den Manchester City, Aston Villa, Nottingham Forest ve Fransız devi Paris Saint-Germain'de ilgisinin bulunduğu Semih Kılıçsoy için Beşiktaş 25 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.

16 MAÇTA 5 GOL KATKISI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta forma giyen Semih Kılıçsoy, takımı adına skora 1 gık ve 4 asist ile katkı sağladı. Genç yeteneğin ayrıca 15 milyon euro güncel piyasa değeri bulunuyor.

Star Gazetesi

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