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Spor

Ve bitti bu iş! Fatih Tekke hayırlı uğurlu olsun

Fatih Tekke hamlesi gündeme bomba gibi düştü. Süper Lig'de Alanyaspor ile sezona giren tecrübeli hoca için Süper Lig devi harekete geçti. Tekke yakın zamanda Alanyaspor'dan ayrılıp yeni takımına imza atacak. İşte Fatih Tekke'nin yeni takımı...

23 Ağustos 2024 Cuma 19:06 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Fatih Tekke hayırlı uğurlu olsun
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Süper Lig'in başarılı yerli hocalarından olan Fatih Tekke için bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Alanyaspor'u çalıştıran 46 yaşındaki teknik direktör Akdeniz ekibinden ayrılıyor. Fatih Tekke'nin yeni takımının yakın zamanda açıklanacağı öğrenildi.

ALANYASPOR İLE LİGE KÖTÜ BAŞLADI

Transfer döneminde istediği oyuncular alınmadığı için mutsuz olduğu iddia edilen tecrübeli hoca Süper Lig'e 2 maçta 1 puanla başladı. Bir önceki sezon İstanbulspor'u kümede tutan, geçen sezon ise Alanyaspor'un başına geçtikten sonra başarılı bir sezon finali yapan Tekke için Süper Lig devi harekete geçti.

TRABZONSPOR AVCI'NIN YERİNE FATİH TEKKE'Yİ GETİRECEK

Süper Lig'e kötü başlayan, Avrupa Ligi'nde Rapid Wien'e elenen Trabzonspor'da taraftarlar Abdullah Avcı'nın istifasını istiyor. Bordo mavili ekip Avcı yönetiminde son 5 maçta gol atamadı. Bu gelişmelerin ardından da Trabzonspor yönetimi kulüp efsanesi olan Fatih Tekke için harekete geçti. Karadeniz ekibinin yakın zamanda Avcı ile yolları ayırması bekleniyor. Bu gelişmenin ardından ise Fatih Tekke, Fırtına'nın yeni hocası olacak.

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