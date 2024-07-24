Yeni sezon hazırlıklarını Jose Mourinho yönetiminde sürdüren Fenerbahçe, transfer düğmesine bastı. Sarı lacivertliler, gelecek sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isterken, kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Portekizli hoca, kanat bölgesine takviye istedi.

KINGSLEY COMAN'A FENER YAKTI

Bayern Münih, yıldız futbolcusu Kingsley Coman ile yollarını ayırmaya karar verdi. Alman basınında çıkan haberde; Bavyera devinin artık Fransız futbolcuya güvenmediği ve ayrılığına onay verdiği yazıldı. Fenerbahçe yıldız oyuncu için devreye girdi.

BİRÇOK TALİBİ VAR

28 yaşındaki kanat oyuncusuna, Paris Saint-Germain ve Barcelona'da talip oldu. Fakat Fenerbahçe, yıldız futbolcu için tüm şartları zorluyor. Bayern Münih'in bonserviste kolaylık sağlayacağı aktarılıyor. Öte yandan, Fransız oyuncunun da sarı lacivertli kulübe sıcak baktığı belirtiliyor.

Star Gazetesi