İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Temmuz 2024 Çarşamba / 18 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,842
  • EURO
    35,6625
  • ALTIN
    2556.02
  • BIST100
    10991.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve bitti bu iş! Fenerbahçe'nin yeni kanadı Kingsley Coman
Spor

Ve bitti bu iş! Fenerbahçe'nin yeni kanadı Kingsley Coman

Bayern Münih, Kingsley Coman ile yollarını ayırmaya karar verdi. Fenerbahçe, transfer için devreye girdi. İşte Kingsley Coman transferinin detayları...

24 Temmuz 2024 Çarşamba 19:08 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Fenerbahçe'nin yeni kanadı Kingsley Coman
ABONE OL

Yeni sezon hazırlıklarını Jose Mourinho yönetiminde sürdüren Fenerbahçe, transfer düğmesine bastı. Sarı lacivertliler, gelecek sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isterken, kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Portekizli hoca, kanat bölgesine takviye istedi.

KINGSLEY COMAN'A FENER YAKTI

Bayern Münih, yıldız futbolcusu Kingsley Coman ile yollarını ayırmaya karar verdi. Alman basınında çıkan haberde; Bavyera devinin artık Fransız futbolcuya güvenmediği ve ayrılığına onay verdiği yazıldı. Fenerbahçe yıldız oyuncu için devreye girdi.

BİRÇOK TALİBİ VAR

28 yaşındaki kanat oyuncusuna, Paris Saint-Germain ve Barcelona'da talip oldu. Fakat Fenerbahçe, yıldız futbolcu için tüm şartları zorluyor. Bayern Münih'in bonserviste kolaylık sağlayacağı aktarılıyor. Öte yandan, Fransız oyuncunun da sarı lacivertli kulübe sıcak baktığı belirtiliyor.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.