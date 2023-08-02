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Spor

Ve bitti bu iş! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye unutulmayacak transfer çalımı

Orta saha bölgesini güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gündeme yeni bir oyuncu geldi. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği yıldız isim için Galatasaray bir adım önde. İşte detaylar...

2 Ağustos 2023 Çarşamba 20:10 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye unutulmayacak transfer çalımı
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Orta saha bölgesine transfer yapmayı amaçlayan Galatasaray, bir süredir Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Suat Serdar ile ilgileniyor. Transferde atağa kalkan sarı-kırmızılılar, başarılı oyuncuyu kadrosuna bir an önce katmanın hesaplarını yapıyor.

Alman basınından Bild'in haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetim, yıldız futbolcu ile transfer görüşmelerine başladı.

SUAT SERDAR İÇİN GALATASARAY'DAN İSTENEN RAKAM 2 MİLYON EURO

Hertha Berlin'de forma giyen Suat Serdar için kulübünün bonservis beklentisi belli oldu. Alman kulübü, sözleşmesi 2026 yılında sona erecek oyuncusundan 2 milyon euro beklenti içinde. Bundesliga ekibi Mainz'ın da Suat Serdar ile ilgilenen kulüpler arasında olduğu öne sürüldü. Galatasaray'ın ise bu bonservis bedelini ödemeye yakın olduğu belirtilirken Suat Serdar da sarı-kırmızılıların teklifine sıcak bakıyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Hertha Berlin'de 33 maçta forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

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