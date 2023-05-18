İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2023 Perşembe / 28 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,7853
  • EURO
    21,4144
  • ALTIN
    1256.67
  • BIST100
    4653.89
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve bitti bu iş! Güle güle Uğurcan Çakır
Spor

Ve bitti bu iş! Güle güle Uğurcan Çakır

Trabzonspor'un yıldız file bekçisi Uğurcan Çakır, sezon sonunda Karadeniz ekibinden ayrılmak istiyor. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen milli oyuncu için Trabzonspor gelen teklifleri değerlendirmeye alacak. Uğurcan Çakır'a talip olan birçok Avrupa kulübü de olduğu belirtildi. İşte detaylar...

18 Mayıs 2023 Perşembe 11:30 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Güle güle Uğurcan Çakır
ABONE OL

Trabzonspor'un tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır sezon sonunda Karadeniz ekibinden ayrılmak istiyor. Gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren milli yıldızın Sheffield United, Everton, Monaco ve Nice gibi Avrupa'nın önemli takımlarının transfer listelerinde yer aldığı öğrenildi.

TRABZONSPOR'UN UĞURCAN ÇAKIR İÇİN BEKLEDİĞİ BONSERVİS

Trabzonspor, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Uğurcan Çakır için, 15 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli belirledi. Tecrübeli yıldız bu bedelle bir takıma transfer olması halinde Trabzonspor'un Yusuf Yazıcı'dan sonra en yüksek bedelli satışı olacak.

UĞURCAN ÇAKIR'IN U SEZONKİ PERFORMANSI

Tecrübeli file bekçisi bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 42 karşılaşmada toplamda 52 gol yerken kalesini 17 maçta gole kapatma başarısı gösterdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.