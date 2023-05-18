Ve bitti bu iş! Güle güle Uğurcan Çakır

Trabzonspor'un tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır sezon sonunda Karadeniz ekibinden ayrılmak istiyor. Gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren milli yıldızın Sheffield United, Everton, Monaco ve Nice gibi Avrupa'nın önemli takımlarının transfer listelerinde yer aldığı öğrenildi.

TRABZONSPOR'UN UĞURCAN ÇAKIR İÇİN BEKLEDİĞİ BONSERVİS

Trabzonspor, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Uğurcan Çakır için, 15 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli belirledi. Tecrübeli yıldız bu bedelle bir takıma transfer olması halinde Trabzonspor'un Yusuf Yazıcı'dan sonra en yüksek bedelli satışı olacak.

UĞURCAN ÇAKIR'IN U SEZONKİ PERFORMANSI

Tecrübeli file bekçisi bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 42 karşılaşmada toplamda 52 gol yerken kalesini 17 maçta gole kapatma başarısı gösterdi.