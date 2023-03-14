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Spor

Ve bitti bu iş! Güle güle Victor Nelsson

Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Victor Nelsson için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. Danimarkalı oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen ünlü kulüpler sarı kırmızılıların kapısını çalarken Galatasaray yaz transferinden önce oyuncuyu satmayı reddetti. Şimdi ise iki kulüp Victor Nelsson transferi için yarışıyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi14 Mart 2023 Salı 08:43 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Güle güle Victor Nelsson
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Süper Lig'in lideri Galatasaray 2 sezon önce kadrosuna kattığı Victor Nelsson için transfer teklifleri almaya devam ediyor. 24 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu için Sevilla devredeyken şimdi de Atalanta girişimde bulundu. İtalyan ekip Victor Nelsson'u sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor. İtalyan kulübün teknik direktörü Gian Piero Gasperini transferde ısrarcı.

VİCTOR NELSSON YAZ DÖNEMİNDE AVRUPA YOLCUSU

Galatasaray'a geldiği günden bu yana başarılı performans sergileyen Victor Nelsson geçtiğimiz yaz transfer döneminde Sevilla'dan resmi teklif almıştı. La Liga ekibi Danimarkalı stoperi kadrosuna hala katmak isterken şimdi de Atalanta devreye girdi. Serie A temsilcisi Victor Nelsson'u yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.

15 MİLYON EURO BONSERVİS

Sarı kırmızılı kulüp ise son sezonlarda yabancı transfer yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak Nicolo Zaniolo transferiyle büyük bir başarıya imza atan Galatasaray, Victor Nelsson için gelen tekliflerle de kasasını doldurmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılıların Danimarkalı savunma oyuncusu için beklentisi en az 15 milyon euro bonservis.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray'da 2'inci sezonunu geçiren Victor Nelsson bu sezon sarı kırmızılılarda 25 maça çıktı. 1 kez gol atma başarısı gösteren Danimarkalı oyuncu 25 maçın tamamında ilk 11'de sahada yer aldı.

Star Gazetesi

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