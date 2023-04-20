Ve bitti bu iş! İrfan Can Eğribayat'tan 3 yıllık imza, transfer hayırlı olsun

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlığı nedeniyle süre alan İrfan Can Eğribayat, performansıyla büyük beğeni topladı. Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT, FENERBAHÇE'DE BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Bu sezon şampiyonluk hedefiyle ilerleyen Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Kaleci Altay Bayındır'ın sakatlığı sarı-lacivertlileri korkuttu. Ameliyat olan başarılı kalecinin yerine ise İrfan Can Eğribayat süre aldı. Genç file bekçisi, performansıyla büyük beğeni topladı.

FENERBAHÇE'DE İMZALAR ATILIYOR

İrfan Can Eğribayat'ın bu başarılı performansı sonrası yönetim kararını verdi. Hem yerli oyuncu olması hem de maliyetinin düşük olması nedeniyle sarı-lacivertliler 24 yaşındaki file bekçisinin 1.2 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. İrfan Can Eğribayat imzayı atmasının ardından önümüzdeki 3 yıl Fenerbahçe'de forma giyecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla yalnızca 4 resmi maçta forma giyen ve yalnızca 360 dakika süre alan İrfan Can Eğribayat, kalesinde 4 gol gördü.