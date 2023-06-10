Ve bitti bu iş! İsmail Kartal resmen geri dönüyor

Fenerbahçe'den sonra herhangi bir ekipte görev almayan İsmail Kartal için Süper Lig takımı Sivasspor harekete geçti. Teknik direktörü Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Yiğidolar, gelecek sezon takımın başında İsmail Kartal'ı görmek istiyor.

SİVASSPOR'DAN İSMAİL KARTAL HAMLESİ



Sivasspor'un İsmail Kartal ile ilgilendiği öğrenilirken başarılı çalıştırıcının da bu teklifi düşünmeye aldığı ve yakın zamanda kararını açıklayacağı öğrenildi. Fenerbahçe'deki son döneminde Süper Lig'de maç başına 1.95 puan ortalaması yakalayan başarılı çalıştırıcı İsmail Kartal, Jorge Jesus'un takımın başına gelmesi ile takımdan ayrılmıştı.

İSMAİL KARTAL SİVASSPOR'A YABANCI DEĞİL



İsmail Kartal, daha önce de Sivasspor'u çalıştırmış ve kırmızı-beyazlıları Spor Toto 1. Lig'de şampiyon yapıp Süper Lig'e çıkarmıştı.

SİVASSPOR'UN GELECEK SEZONDAKİ HEDEFİ AVRUPA KUPALARI

Yiğidolar gelecek sezona güçlü bir başlangıç yaparak gelecek sezonu ligin üst sıralarında bitirirek Avrupa kupaları bileti almak istiyor. Avrupa kupalarında deneyimi olan bir hoca ile devam etmek isteyen ekip takımı bu sezepler Fenerbahçe ile bu başarıya sahip olan İsmail Kartal'a emanet etmek istiyor.