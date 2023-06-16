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Spor

Ve bitti bu iş! İtalyanlardan Barış Alper Yılmaz için dudak uçuklatan teklif

Bu sezon sonradan girdiği maçlarda verdiği etkili performans ile dikkat çeken Galatasaray'ın genç ismi Barış Alper Yılmaz için teklifler gelmeye başladı. Son olarak İtalyan devinin Barış Alper Yılmaz için devrede olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi16 Haziran 2023 Cuma 19:20 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! İtalyanlardan Barış Alper Yılmaz için dudak uçuklatan teklif
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Galatasaray'ın 2 sezon öncesinde 1. lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü takımından kadrosuna kattığı Barış Alper Yılmaz için İtalyanlar devreye girdi.

SARRİ, BARIŞ ALPER YILMAZ'I ÇOK BEĞENDİ

Lazio'nun teknik direktörü Maurizio Sarri'nin devre arsında Antalya'da Galatasaray'ın Lazio ile oynanan hazırlık maçında Barış Alper Yılmaz'ı özellikle fiziki açıdan çok beğendiği o dönemden sonra da başarılı oyuncunun performansını takip ettiği öğrenildi.

TAM 20 MİLYON EURO

İtalyan kurt hocanın Barış Alper Yılmaz'ı yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği öğrenililrken bu transfer için yaklaşık 20 milyon euronun gözden çıkarılabileceği öğrenildi.

SPOR TOTO 1. LİG'DEN GALATASARAY'A

Başarılı oyuncu Barış Alper YIlmaz 2021/2022 sezonunda Spor Toto 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'nde yaptığı çıkışla adından söz ettirmiş ve yaz transfer dönmeinde Galatasaray'a transfer olmuştu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Barış Alper Yılmaz bu sezon tüm kulvarlarda 2 tanesi Rezerv Lig olmak üzere 32 karşılaşmada forma giydi. Başarılı futbolcu bu müsabakalarda 8 gol 6 asist yapma başarısı gösterdi.

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