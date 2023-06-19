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Spor

Ve bitti bu iş! Kerem Aktürkoğlu'na dev rakam

Bu sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda kilit rol oynayan Kerem Aktürkoğlu için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetim Avrupa'dan birçok talibi olan Kerem Aktürkoğlu'nu takımda tutmak için her şeyi yapıyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi19 Haziran 2023 Pazartesi 11:34 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Kerem Aktürkoğlu'na dev rakam
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Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluğunun en önemli mimarlarından biri olan başarılı orta saha oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği netleşmeye başladı. Bu sezon sarı-kırmızılılarda gösterdiği performans ile izleyenleri kendine hayran bırakan Kerem Aktürkoğlu'nun gelecek sezonki durumu belli oldu.

OKAN BURUK'UN VAZGEÇİLMEZİ

2020 yılında 24 Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu iki sezondur sürekli yükselen performansı ile birçok Avrupa kulübünü etkilemeyi başardı. Teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'inin vazgeçilmez ismi olan yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu için sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti. Birçok Avrupa devinin talip olduğu Kerem Aktürkoğlu'nu takımda tutmak isteyen Aslan, kolları sıvadı.

MAAŞINA 3 KATI ZAM

Gelecek sezonda devam edecek olan 8+3 yabancı kuralı nedeniyle elindeki başarılı orta saha oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek istemeyen Galatasaray düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı yönetim milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu için yüksek bir teklif gelmemesi durumunda oyuncuyu transfer etmemek için elinden geleni yapacak.

Bu doğrultuda hareket eden Galatasaray yönetimi oyuncunun maaşına 3 katı zam yaparak Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını yıllık 9 milyon Euro'dan 27 milyon Euro'ya yükseltti. Ayrıca gol ve asist sayısına göre özel bonusları maaşına eklenecek.

EN ÇOK KAZANAN YERLİ OYUNCU KEREM AKTÜRKOĞLU

Yeni sezonda Kerem Aktürkoğlu maaşına yapılan zamlarla takımda en çok kazanan yerli oyuncu konumuna yükseleecek.

SEZONUN ASİST KRALI KEREM AKTÜRKOĞLU

Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 38 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu bunların 32'sinde ilk 11'de sahaya çıktı. 2718 dakika sahada kalan 24 yaşındaki genç yıldız 10 gol, 14 asist ile sezonu "Asist Kralı" olarak tamamladı.

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