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  • Ve bitti bu iş! Kingsley Coman ''Geliyorum'' dedi: 3 yıllık anlaşma tamam
Spor

Ve bitti bu iş! Kingsley Coman ''Geliyorum'' dedi: 3 yıllık anlaşma tamam

Bayern Münih'te forma giyen Kingsley Coman, sürpriz bir imzaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin de yakından takip ettiği Kingsley Coman'ın yeni adresini duyurdular.

3 Temmuz 2024 Çarşamba 20:55 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Kingsley Coman ''Geliyorum'' dedi: 3 yıllık anlaşma tamam
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Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Kingsley Coman, bu yaz takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. 28 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe dahil birçok dev kulüp devreye girdi. Alman basını, tecrübeli yıldızın yeni adresini duyurdu.

KINGSLEY COMAN'A DEV KANCA

Alman basınında çıkan haberlere göre; Barcelona, Paris Saint-Germain ve Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı kadrosuna katmak için yarışa girdi. Bavyera devi, Fransız yıldız için yaklaşık 40 milyon euro civarında bir bonservis beklentisine girdi. Paris Saint-Germain ve Barcelona bu bonservisi gözden çıkarırken, yıldız oyuncunun tercihinin İspanya olduğu öne sürüldü.

Katalan devinin, Coman'a 3 yıllık bir sözleşme teklif etmeye hazırladığı belirtildi. Fransız yıldız bu transfere oldukça sıcak bakıyor. Fenerbahçe ise 28 yaşındaki oyuncu için tüm şartları zorlamaya devam ediyor. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

50 MİLYON EURO

Fransız yıldızın güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.

Star Gazetesi

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