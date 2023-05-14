Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Gelecek sezonun yapılanmasını sağlam bir şekilde kurmak için yoğun mesai harcayan yönetim, teknik direktör Jorge Jesus'un direktifleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. En az bir kanat oyuncusu almak isteyen Fenerbahçe'de listenin başında gelen ismin ise sezon sonunda İngiliz ekibi Tottenham'dan ayrılmaya hazırlanan Lucas Moura vardı.

FENERBAHÇE'YE TRANSFERDE RAKİP

Fenerbahçe Lucas Moura ve menajeriyle temasa geçmeye hazırlanırken İngiliz basınından yeni bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da Lucas Moura'yı listesinde bulunduruyor.

MOURA İNGİLTERE'DE KALMAK İSTİYOR

Kariyerini İngiltere'de sürdürmek isteyen Lucas Moura, Avrupa'nın çeşitli takımlarından gelen teklifleri reddediyor. Brezilyalı oyuncu da Aston Villa'da forma giymeye sıcak bakıyor.

LUCAS MOURA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

30 yaşındaki Brezilyalı oyuncu bu sezon tüm kulvarda 21 kez Tottenham forması giyerken 3 gollük performans gösterdi. Moura, bu sezon toplamda ise 661 dakika sahada kaldı.