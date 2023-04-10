Ve bitti bu iş! Mauro Icardi'nin yeni adresi belli oldu

Galatasaray'ın yıldızı Mauro İcardi sergilediği performansla tekrar Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Yıldız oyuncunun bonservisini elinde bulunduran PSG'nin yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Mauro İcardi için eski kulübü Inter, devreye girdi.

MAURO İCARDİ GALATASARAY'A VEDAYA HAZIRLANIYOR

Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılıp bonservisini elinde bulunduran PSG'ye dönecek olan Mauro İcardi, kadroda düşünülmüyor. Fransız takımının İcardi için yüksek maliyet beklentisi olması Galatasaray transferini zora sokuyor. Mauro İcardi, sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılıp Paris Saint-Germen'e geri dönecek. Ancak Anjantinli yıldız satış listesine konuldu.

MAURO İCARDİ'YE ESKİ KULUBÜ INTER TALİP

Paris Saint-Germen'in kadro planlamasında düşünmediği İcardi'ye eski kulübü İnter'den teklif var. İtalya'ya dönmeye sıcak bakan Mauro İcardi beklenen bonservis bedelinin karşılanması durumunda İnter'in yolunu tutacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 17 resmi maça çıkan Mauro İcardi, 10 gol 7 asistlik bir katkıda bulundu.