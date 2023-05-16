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Spor

Nicolo Zaniolo resmen geri dönüyor! Ve bitti bu iş

Galatasaray'ın Roma'dan kadrosuna kattığı İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, ayrılmaya hazırlanıyor. İtalya devlerinden birçok kulüp tarafından takip edilen Nicolo Zaniolo, ayrılığa sıcak bakıyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi16 Mayıs 2023 Salı 10:04 - Güncelleme:
Nicolo Zaniolo resmen geri dönüyor! Ve bitti bu iş
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Galatasaray'ın devre arasında yüksek bir bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun talipleri artıyor. Roma'dan ayrılıp Türkiye'ye iniş yaptığından bu yana sürekli izlenen genç oyuncu için İtalya devleri harekete geçti.

NİCOLO ZANİOLO İÇİN MİLANO DERBİSİ

Genç oyuncunun yıldızının parladığından bu yana Milan ile ismi anılırken, transfer tercihini Roma'dan yana kullanmıştı. Bu süreçte hem Inter hem de Milan tarafından izlenen genç oyuncu için birçok olumlu rapor yazılmıştı. Performans düşüklüğünün ardından birde Jose Mourinho ile sorun yaşayınca Nicolo Zaniolo'nun adresi Türkiye olmuştu. İtalya'da hala öenmli bir oyuncu konumunda bulunan genç yıldız için sezon sonunda Inter ve Milan'ın harekete geçeceği biliniyor.

MALDİNİ ÇOK NET "SENİ ALACAĞIM"

Milan'da teknik heyet sorumlusu olarak görev yapan Paulo Maldini, Nicolo Zaniolo için tüm şartları zorlayacak. Genç oyuncu ile temasa geçen Milan efsanesinin, İtalyan yıldıza "seni alacağım" dediği öğrenildi.

ZANİOLO'NUN İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray forması ile 9 resmi maça çıkan İtalyan yıldız 3 gol atıp 1 de asist yaptı.

Star Gazetesi

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