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Spor

Ve bitti bu iş! Renato Sanches transferi hayırlı olsun

Bu sezon yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Galatasaray 25 yaşındaki genç yıldız Renato Sanches için düğmeye bastı. Sarı-kırmızlı ekip Portekizli orta saha oyuncusu Reanto Sanches'i kadrosuna katmak için gün sayıyor. İşte detaylar...

16 Mayıs 2023 Salı 20:54 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Renato Sanches transferi hayırlı olsun
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Lider Galatasaray bu sezon yaptığı iddialı transferlerle adından sıkça söz ettirmişti. Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın planları yapan sarı-kırmızlı ekip gelecek sezona damga vuracak kadroyu oluşturmak için düğmeye bastı. Galatasaray, Paris Saint-Germain'de forma giyen 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Renato Sanches için hareket geçti.

RENATO SANCHES, SÜPER LİG'E GELİYOR

Galatasaray, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi 2027 yılında son bulacak olan Renato Sanches için kolları sıvadı. Raris Saint Germain'de yeterli süre bulmakta oldukça zorlanan 25 yaşındaki genç yıldız Renato Sanches için Galatasaray sezon sonunda Fransız ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılara transfer olmaya sıcak bakan Renato Sanches için başarılı yönetici Erden Timur oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmak için hazırlıklara başladı. Transfer döneminin başlamasıyla Paris Saint-Germain'e resmi teklif götürecek olan Galatasaray transferi kısa sürede tamamlamak istiyor.

RENATO SANCHES'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Portekizli yıldız oyuncu Renato Sanches bu sezon Paris Saint-Germain forması ile çıktığı 24 resmi maçta 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

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