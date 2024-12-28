Devre arası transfer döneminin başlamasına az bir süre kala takımlar harekete geçti. Arabistan'da mutsuz olan Mane de Süper Lig'in devlerinin hedefinde. Yıldız futbolcu yakında ligimizde forma giyecek. Senagalli oyuncu yaz döneminde de ekiplerimizin transfer listesindeydi.

FENERBAHÇE TRANSFERİ BİTİRMEK İSTİYOR

Yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Sadio Mane için Fenerbahçe devreye girdi. Sarı-lacivertli yöneticiler bu transferi bitirmek için yoğun şekilde çalışıyor. Sadio Mane ise takımların anlaşmasını bekliyor. Transferin yakın zamanda bitmesi bekleniyor.

40 GOLE KATKI SAĞLADI

Beşiktaş taraftarı, Sadio Mane gibi bir ismi takımda görmek istiyor. Mane, Al Nassr'da 73 maçta forma giydi ve 24 gol 16 asistlik performans sergiledi.