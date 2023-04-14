Ve bitti bu iş! Yılın transferi Luka Modric: Havalimanı dolup taşacak

Luka Modric 2012'den beri formasını giydiği Real Madrid ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı orta saha oyuncusu Luka Modric, kulübü tarafından hiçbir teklifin gelmemesi üzerine Al-Nassr'dan gelen teklifi değerlendirmeye hazırlanıyor.

MODRİC, REAL MADRİD'E VEDA EDİYOR

11 yıldır Real Madrid forması giyen Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric'in sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması birçok kulübün dikkatini çekti. Real Madrid ile 11 yılda birçok başarıya imza atan Luka Modric'e mor-beyazlılardan hiçbir teklif gelmedi. Bunun üzerine harekete geçen Al-Nassr oyuncuyu transfer etmek için kolları sıvadı.

LUKA MODRİC'İN YENİ ADRESİ

Suudi Arabistan ekibi son dönemlerde Anderson Talisca, Luiz Gustavo, Martinez ve son olarak dünya yıldızı Cristiano Ronaldo gibi birçok önemli isimi kadrosuna katmıştı. Bu transfer politikasını devam ettirmek isteyen Al-Nassr son olarak 37 yaşındaki deneyimli isim Luka Modric'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Luka Modric'in transfere sıcak baktığı ve eski takım arkadaşı Ronaldo ile yeniden aynı formayı giymek için heyecanlandığı öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFOORMANSI

37 yaşındaki başarılı futbolcu Luka Modric bu sezon Real Madrid forması ile çıktığı 40 resmi maçta 6 gol, 6 asistlik performans sergileyerek skora katkı sağladı.