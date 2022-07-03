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Spor

Ve bitti bu iş! Yunus Akgün kariyer imzasını resmen atıyor

Yunus Akgün Adana Demirspor'da geçirdiği harika sezonun ardından kulübü Galatasaray'a geri dönmüştü. Sarı kırmızılılara katılan Yunus Akgün yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi3 Temmuz 2022 Pazar 17:29 - Güncelleme:
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Yunus Akgün bu sezon Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Milli Takım'a kadar yükselen yıldız oyuncu bonservisinin bulunduğu Galatasaray'a sezonun bitmesiyle beraber geri döndü. Sarı kırmızılılar Yunus Akgün için sözleşme uzatma görüşmeleri gerçekleştirdi ve iki tarafta anlaşmaya vardı.

YUNUS AKGÜN İMZAYI ATIYOR

21 yaşındaki genç yıldız adayı Galatasaray'la anlaşma sağladı. Sarı kırmızılılar Yunus Akgün'e yıllık olarak 800 bin TL garanti para teklifinde bulundu. Genç yıldız adayı için İtalya'dan ciddi talipler vardı. Başta Roma'nın istediği Yunus Akgün için sarı kırmızılılar transferin henüz erken olduğunu düşünüyor. Yunus Akgün de sarı kırmızılılarda forma giymeden Avrupa'ya gitmek istemiyor.

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YUNUS AKGÜN'ÜN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANSI

Bu sezon Adana Demirspor'la ilk kez Süper Lig'de tecrübe kazanan 21 yaşındaki oyuncu toplamda 38 maça çıktı. Ligde 34 karşılaşmada görev alan Yunus Akgün 8 gol 9 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncu Türkiye Kupası'nda da 4 maçta 1 gol 3 asist yaptı.

Star Gazetesi

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