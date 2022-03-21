Ve Burak Yılmaz ayrılığını duyurdular! Yeni durağı...

Star Gazetesi 21 Mart 2022 Pazartesi 07:59 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 07:59

Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Burak Yılmaz sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Fransız medyasının iddiasına göre milli futbolcunun ayrılması kesin. 36 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye döneceği belirtiliyor.

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BURAK YILMAZ FRANSA KARİYERİNE NOKTA KOYUYOR

Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz bu sezona istediği gibi başlayamamıştı. Lille'in geçen sezona göre güç kaybetmesinin de etkisi olduğu takımda milli yıldız istediği seviyeye bir türlü ulaşamadı. Sözleşmesinin de son senesine giren tecrübeli oyuncunun Türkiye'ye döneceği ve futbolcu ülkesinde bırakacağı belirtiliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fransa'da şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz, 33 maçta 18 gol 5 asistlik performans sergilemişti. Bu sezon ise beklentilerin altında kalan milli yıldız çıktığı 34 maçta 7 gol 4 asistlik performans gösterdi. Burak Yılmaz ligde sadece 4 gol atabildi.

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