İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1213
  • EURO
    6,8739
  • ALTIN
    325.109
  • BIST100
    111815
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Leicester City'den Çağlar Söyüncü'ye yeni sözleşme
Spor

Leicester City'den Çağlar Söyüncü'ye yeni sözleşme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ve İngiliz futbolcu James Maddison ile yeni sözleşme imzalama konusunda oyuncuların menajeriyle görüşmeye başladı. Adı Manchester City ile anılan yıldız futbolcu Çağlar Söyüncü'nün 2023 yılında sözleşmesi bitiyor.

05 Mart 2020 Perşembe 23:29 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 23:29

Premier Lig'de Leicester City formasıyla başarılı bir performans sergileyen ve başta Manchester City olmak üzere Avrupa'da dev kulüplerin dikkatini çeken Çağlar Söyüncü'nün de kulübüyle yeni sözleşmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Sky Sports'un haberine göre, yönetim her iki oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı.

MAAŞLARI ARTIRILACAK

Hem Çağlar, hem de Maddison'un sözleşmeleri 2023 yılına sona erecek. Leicester City yönetimi oyuncuların maaşlarını arttırıp uzun vadeli bir sözleşme imzalamayı planlıyor. James Maddison bu sezon Leicester City formasıyla Premier Lig'de 27 maçta 6 gol attı ve 3 asist yaptı. Maddison tüm kulvarlarda 34 maçta 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Takımın vazgeçilmez bir diğer oyuncusu Çağlar Söyüncü ise Premier Lig'de 27 maçta forma giyerken, aynı zamanda 1 gol attı, 1 asist yaptı.

Engin Özkoç'un küstah açıklamalarının ardından Meclis'te yumruklar konuştu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz
Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Dünyanın gözü Moskova'da! Çarpıcı yorum: Bu İdlib meselesinden önemli
Dünyanın gözü Moskova'da! Çarpıcı yorum: Bu İdlib meselesinden önemli

Dünyanın gözü Moskova'da! Çarpıcı yorum: Bu İdlib meselesinden önemli

Pentagon: Japonya ve İtalya'da F-35 üretimi durdu
Pentagon: Japonya ve İtalya'da F-35 üretimi durdu

Pentagon: Japonya ve İtalya'da F-35 üretimi durdu

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi
Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.