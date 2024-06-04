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Spor

Ve Casemiro transferi resmen bitti! 3 yıllığına imzayı atıyor...

Manchester United, yıldız oyuncusu Casemiro ile yollarını ayırma kararı aldı. Süper Lig ve Suudi Arabistan ekipleri, Casemiro için devreye girdi. İşte detaylar...

4 Haziran 2024 Salı 22:39 - Güncelleme:
Ve Casemiro transferi resmen bitti! 3 yıllığına imzayı atıyor...
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Manchester United, kötü gidişatın ardından kadrosunda büyük yapılanmaya gidiyor. Kırmızı Şeytanlar, birçok yıldız oyuncusu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibinde, Casemiro da gözden çıkarılan isimler arasında. Manchester United, yıldız oyuncunun bonservisinde kolaylık sağlamayı kabul ediyor.

CASEMİRO ADIM ADIM İMZAYA!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr ve Al Hilal, Casemiro'yu transfer etmek için kıyasıya bir yarışa girdi. İki ekibin, Brezilyalı yıldızı dolgun maaşla ikna etmeye çalıştığı aktarıldı. Eski takım arkadaşının Al Nassr'a transfer olmasını isteyen Cristiano Ronaldo da, tecrübeli orta saha için devreye girdi. Brezilyalı oyuncunun transfere sıcak baktığı ve 3 yıllık imza atmak istediği öne sürüldü.

SÜPER LİG EKİPLERİ DE YARIŞTA!

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray, Casemiro'nun durumunu yakından takip ediyor. Gelecek sezonda şampiyonluk hedefleyen iki ekip, orta sahayı 32 yaşındaki oyuncuya emanet etmek istiyor.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon 32 maçta forma giyen Brezilyalı, takımına 5 gol 3 asistlik katkı sağladı. Casemiro'nun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak biliniyor.

Star Gazetesi

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