Manchester United, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosuna yapılanmaya gidiyor. Birçok ismiyle yollarını ayırmaya karar veren İngiliz devi, Casemiro'yu da listeye ekledi. Süper Lig devlerinin de talip olduğu iddia edilen Breziyalı orta saha için sürpriz gelişmeyi duyurdular.

CASEMIRO ESKİ DOSTUYLA BULUŞUYOR

Kırmızı Şeytanlar, tecrübeli orta saha için bonserviste kolaylık sağlamayı göze aldı. Suudi ekibi Al-Nassr devreye girdi. Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al-Nassr, Casemiro'nun menajeriyle temasa geçerek, dolgun maaşlı 3 yıllık bir sözleşme önerdi. Brezilyalı yıldız, bu teklife sıcak bakarken, Kırmızı Şeytanlar ayrılığa onay verdi. Transferin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

SEZON KARNESİ

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan yıldız oyuncu, geçtiğimiz sezon 32 maçta boy gösterdi.

Star Gazetesi