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Spor

Ve Casemiro transferi resmen bitti! Süper Lig'de yılın imzası

Manchester United'da forma giyen Casemiro'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edildi. Süper Lig'de Casemiro yarışı başladı. İki ekip transferden çekildi.

16 Mayıs 2024 Perşembe 20:43 - Güncelleme:
Ve Casemiro transferi resmen bitti! Süper Lig'de yılın imzası
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Manchester United, gelecek sezonda kadrosunu yeniden kurmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki dönem ligde şampiyonluk hedefleyen Kırmızı Şeytanlar, birçok oyuncuyla yollarını ayırmayı hedefliyor. Bu isimlerden birisi de Casemiro oldu. Yıldız futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı açıklandı.

SÜPER LİG'DE CASEMİRO DERBİSİ

Aktarılan haberlere göre; Fenerbahçe ve Galatasaray, önümüzdeki sezon Casemiro'yu transfer etmek için yarışa girdi. İki takımında yıldız oyuncunun durumu yakından takip ettiği belirtildi. Şartların oluşması durumunda Brezilyalı orta saha, önümüzdeki sezon Süper Lig'de forma giyebilir.

SUUDİ ARABİSTAN'DA BÜYÜK SÜRPRİZ!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr ve Al Hilal'in de Casemiro'yu transfer etmek istediği belirtilirken, iki takımın daha sonra sürpriz bir şekilde transferden çekildiği belirtildi. Fakat Al Kadisiyah ve Al Ahli'nin Brezilyalı yıldıza olan ilgisi sürüyor.

PİYASASI 30 MİLYON EURO!

Manchester United'ın 2022'de 70 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı deneyimli orta sahanın güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak biliniyor.

Star Gazetesi

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