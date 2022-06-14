Ve Cengiz Ünder geri dönüyor! Resmen duyurdular

Serie A ekiplerinden Napoli, Cengiz Ünder için harekete geçti. İtalyan ekibinin Lorenzo Insigne'nin ayrılığı sonrası yerini bu sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren Cengiz Ünder ile dolduracağı öne sürüldü.

NAPOLI, CENGİZ ÜNDER'E TALİP OLDU

İtalya basınında yer alan habere göre; Serie A ekiplerinden Napoli, Lorenzo Insigne'nin ayrılığı sonrası rotasını Cengiz Ünder'e çevirdi. İtalyan ekibi Cengiz Ünder için bonservisini elinde bulunduran Roma ile görüşmelerini hızlandırdı.

CENGİZ ÜNDER, İTALYA'YA DÖNMEYA HAZIR

Haberde, Cengiz Ünder'in İtalya'ya dönmeye hazır olduğu, Napoli'ye sıcak baktığı ve Marsilya'nın milli oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmama ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Cengiz Ünder, Avrupa'yı fethetti! İnanılmaz başarı...

Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 47 resmi maçın 37'sinde ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki milli yıldız, bu karşılaşmalarda 13 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.