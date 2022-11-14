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Spor

Ve Cengiz Ünder imzayı atıyor! Yeni adresini resmen duyurdular

Cengiz Ünder için Fransa'da sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Marsilya'da ocakta ayrılığına kesin gözüyle bakılan Cengiz Ünder'in yeni adresinin Türkiye olacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi14 Kasım 2022 Pazartesi 21:50 - Güncelleme:
Ve Cengiz Ünder imzayı atıyor! Yeni adresini resmen duyurdular
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Marsilya'da Cengiz Ünder için yolun sonu göründü. Fransız ekibinde teknik direktör Igor Tudor ile yıldızı bir türlü barışmayan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cengiz Ünder'in yeni durağı Türkiye.

CENGİZ ÜNDER, MARSİLYA'DAN AYRILIYOR

Fransa basınında yer alan habere göre; Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da Cengiz Ünder, için yolun sonu göründü. Ocakta takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan milli oyuncu bavulunu toplamaya başladı.

CENGİZ ÜNDER, TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR

Haberde, Marsilya'dan ayrılacak olan Cengiz Ünder'in yeni durağının Türkiye olacağı, Fransız ekibiyle Galatasaray'ın kiralık transfer konusunda büyük oranda anlaşmaya vardığı ve transferin ocakta gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

BU SEZONKİ KARNESİ

Cengiz Ünder, bu sezon Marsilya formasıyla şu ana kadar 20 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 7'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 718 dakika süre alan 25 yaşındaki milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 asistle skora etki edebildi.

Star Gazetesi

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