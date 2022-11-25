Ve Cengiz Ünder transferi bitti! Herkesi ters köşeye yatırdı

Marsilya'dan ayrılması muhtemel olan Cengiz Ünder için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Fransız basınında adı Galatasaray ile anılan milli oyuncu Cengiz Ünder'in Türkiye'ye dönme isteğinin olmadığı belirtildi.

CENGİZ ÜNDER, GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDEYDİ

Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor ile yıldızları barışmayan ve fazla forma şansı bulamayan Cengiz Ünder, geçtiğimiz yaz transfer döneminden bu yana Galatasaray'ın gündeminden düşmedi. Sarı-kırmızılıların milli oyuncuyu kiralık olarak transfer edeceği iddia ediliyordu.

"CENGİZ ÜNDER'İN TÜRKİYE'YE DÖNME İSTEĞİ YOK"

Fransa basınında yer alan habere göre; Türkiye'de Cengiz Ünder'in ülkeye döneceğine yönelik yapılan haberlere dikkat çekilirken, "Ama Cengiz Ünder'in Türkiye'ye dönme isteği yok. Öte yandan İtalya'dan gelen transfer dedikoduları da var." ifadeleri kullanıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Cengiz Ünder bu sezon Marsilya formasıyla 20 resmi maça çıktı. İlk 11'de yer bulmakta zorlanan milli oyuncu bu maçların yalnızca 7'sinde ilk 11'de başladı. Ünder, toplam 718 dakika sahada kalırken sadece 1 asist üretebildi.