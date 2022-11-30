Ve Cengiz Ünder transferi bitti! Kaderi resmen belli oldu

Sezon başında İgor Tudor'u patronluk koltuğuna getiren Marsilya, bu günlerde yaprak dökümü yaşıyor. Sezon başından beri takımın bir bölümü ve özellikle Cengiz Ünder ile sorun yaşadığı Fransız basınını çokça meşgul etmişti.

CENGİZ ÜNDER BİLETİ İLK KESİLENLERDEN BİRİ

Serie A'da Verona ile muazzam bir performans sergileyen İgor Tudor, büyük bir yükseliş ile Fransa devi Marsilya'nın başına geçirilmişti. Verona'da birçok hücum oyuncusunu parlatması ile akıllara gelen İgor Tudor'un, Cengiz Ünder üzerinde de olumlu bir etkisi olacağı düşünülmüştü. Fakat takıma katıldığından bu yana aralarında birçok sorun olduğuna dair haberler çıkmış ve Cengiz Ünder'in forma süresinde ciddi bir azalma görülmüştü. Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 20 maça çıkan Cengiz Ünder bu karşılaşmalarda sadece 1 asist yapıp toplam 718 dakika forma giyebildi.

TRANSFER SEZONU İTİBARİ İLE AYRILMASI BEKLENİYOR

Milli oyuncumuz Cengiz Ünder, forma süresinin azlığı dolayısıyla takımdan ayrılmak istiyor. Avrupa'dan birçok terklif aldığı iddia edilen Milli oyuncumuzuzn Süper Lig'den de birçok talibi olduğu biliniyor. Ocak ayı tarnsfer döneminin açılması ile birlikte Fenerbahçe, Beşiktaş ya da Galatasaray'ın harekete geçeceği iddia ediliyor. Yerli oyuncu olması nedeni ile de transfer sezonunun en gözde oyuncularından biri olacağı düşünülüyor.

Star Gazetesi