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Spor

Ve Cengiz Ünder transferi bitti! Rakam resmen belli oldu

Cengiz Ünder için transferde önemli bir gelişme yaşandı. Marsilya'nın Cengiz Ünder'i 8.4 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak kadrosuna katmaya hazırlandığı iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi9 Nisan 2022 Cumartesi 22:10 - Güncelleme: 9 Nisan 2022 Cumartesi 22:10
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Marsilya'da kiralık olarak forma giyen Cengiz Ünder için yeni bir gelişme yaşandı. Fransız ekibinin başarılı performansıyla büyük beğeni toplayarak takımın vazgeçilmezlerinden biri olan Cengiz Ünder'in 8.4 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlandığı öne sürüldü.

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CENGİZ ÜNDER, FRANSA'DA KALIYOR

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Marsilya, performansından memnun olduğu Cengiz Ünder için harekete geçti. Fransız ekibi 8.4 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisi Roma'da bulunan milli oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

PSG VE MİLAN İLE ANILMIŞTI

Güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro olan Cengiz Ünder'in ismi geçtiğimiz haftalarda PSG ve Milan ile de anılmıştı.

CENGİZ ÜNDER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Cengiz Ünder, bu sezon Marsilya formasıyla 38 resmi maçın 30'unda ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki milli oyuncu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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