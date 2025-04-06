Sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun sarı-lacivertli ekipte istediği süreyi bulamadı. Milli futbolcu kariyerinde yeni bir sayfa açmak için harekete geçti. Tecrübeli forvet için Süper Lig'den birçok takım nabız yokluyor. Fenerbahçe'nin sezon sonu o bölge için transfer yapacak olması bu ayrılığı hızlandırabilir.

EYÜPSPOR DEVREYE GİRDİ

Arda Turan yönetiminde sezona fırtına giren Eyüpspor gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek istiyor. Ayrıca İstanbul ekibi, Ahmed Kutucu'nun yerine de bir transfer düşünüyor. Bu doğrultuda gündeme gelen futbolculardan birisinin de Cenk Tosun olduğu öğrenildi. Japonya transferi son anda iptal olan yıldız forvetin de bu transfere sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. İki tarafın yakın zamanda görüşmelere başlayıp bu transfere nokta koyması bekleniyor.

17 MAÇTA SÜRE ALDI

Cenk Tosun bu sezon Fenerbahçe forması ile 17 resmi müsabakada görev aldı. Milli futbolcu bu maçlarda 2 gol ve 1 asist ile oynadı. Ayrıca Cenk'in Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor