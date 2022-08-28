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  • Ve Cristiano Ronaldo'ya akıl almaz teklif! Menajeri resmen ikna etti
Spor

Ve Cristiano Ronaldo'ya akıl almaz teklif! Menajeri resmen ikna etti

Cristiano Ronaldo için Napoli'den sürpriz bir teklif geldi. İtalyan ekibinin Manchester United'ın talip olduğu Victor Osimhen'e karşılık Cristiano Ronaldo'yu istediği ve Portekizli yıldızın da Napoli'ye gitmeye ikna olduğu ileri sürüldü. İşte detaylar...

Star Gazetesi28 Ağustos 2022 Pazar 18:33 - Güncelleme:
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Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyan Cristiano Ronaldo için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Napoli'nin İngiliz ekibinin peşinde olduğu oyuncusu Victor Osimhen için 100 milyon euro ve Cristiano Ronaldo'yu istediği ileri sürüldü.

NAPOLİ'DEN CRISTIANO RONALDO TEKLİFİ

Di Marzio'nun haberine göre; Manchester United, Napoli forması giyen Victor Osimhen'i istiyor. İtalyan takımı ise Osimhen için Ada ekibinden 100 milyon euro ve Cristiano Ronaldo'yu istiyor. İngiliz ekibi bu teklifi düşünmek için süre istedi.

CRISTIANO RONALDO İKNA OLDU

Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'in Portekizli yıldızı bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Napoli'ye gitmeye ikna ettiği ve son kararı Manchester United'ın vereceği belirtildi.

RONALDO, BU SEZON FORMA BULAMIYOR

Erik ten Hag ile yeni sezona başlayan Manchester United'da Cristiano Ronaldo, bu sezon forma bulmakta güçlük çekiyor. Portekizli yıldız, Ada ekibinin ilk 4 lig maçının yalnızca 1'inde ilk 11'de yer aldı ve skora katkıda bulunamadı.

Star Gazetesi

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