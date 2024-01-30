Ve Daichi Kamada “Tamam” dedi! Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı

Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu yeniden şekillendiriyor. Ligde ve Avrupa'da şampiyonluk hedefleyen Cimbom, takımı güçlendirmek istiyor. Sacha Boey'un satışıyla iyi bir gelir elde eden sarı kırmızılılar bu parayı transferde kullanmak istiyor. Galatasaray, Lazio'da umduğunu bulamayan Daichi Kamada için harekete geçti.

DAİCHİ KAMADA İÇİN MUTLU SON YAKIN!

İtalyan ekibi Lazio'ya sezon başında katılan ve takıma uyum sağlayaman Daichi Kamada, ayrılığa hazırlanıyor. Yıldız oyuncu kendi oyun stilini yansıtan bir takıma transfer olmak isterken, Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Son pürüzlerde halledilince Galatasaray yöneticileri, transferi bitirmek için oyuncuyu İstanbul'a getirtecek.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Lazio'nun savunma stiline uyum sağlayaman Japon yıldız, bu sezon çıktığı 22 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak biliniyor.

Star Gazetesi