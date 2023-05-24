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Spor

Ve Divok Origi transferi hayırlı olsun! Süper Lig devi resmen işi bitirdi

Süper Lig devi Fenerbahçe, Milan'da forma giyen yıldız oyuncu Divok Origi transferi için harekete geçti. Görüşmelerde son noktaya gelen sarı-lacivertliler başarılı santrafor Divok Origi için gün saymaya başladı. İşte detaylar...

Star Gazetesi24 Mayıs 2023 Çarşamba 21:47 - Güncelleme:
Ve Divok Origi transferi hayırlı olsun! Süper Lig devi resmen işi bitirdi
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Süper Lig'de şampiyonluk iddiasının gerisinde kalan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da kimseye kaptırmak istemeyen Fenerbahçe gelecek sezon hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli ekip Milan'da forma giyen 28 yaşındaki başarılı santrafor Divok Origi için kolları sıvadı.

FENERBAHÇE'NİN YENİ HEDEFİ DIVOK ORIGI

Bu sezon şampiyonluk iddiasının gerisinde bir performans sergileyen Fenerbahçe'de sezon sonunda başarılı santrafor Enner Valencia ile yollar ayrılırken diğer isimlerin durumu belirsizliğini sürdürüyor. Tüm seçeneklerin arasında gelecek sezona emin bir şekilde başlamak isteyen sarı-lacivertliler hücum hattına Milan'da forma giyen Divok Origi'yi transfer etmek için harekete geçti.

DIVOK ORIGI, SÜPER LİG'E ÇOK YAKIN

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe'nin menajeri ile görüşmelere başladığı Divok Origi'yi Premier Lig ekiplerinden Westham United'da yakından takip ediyor. Ayrıca haberde Milan'ın Belçikalı forvet için 7-8 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep ettiği ileri sürüldü. Sarı-lacivertli ekip ise oyuncuyu satın alma opsiyonlu bir şekilde gelecek sezon kadrosuna katmak istiyor. Divok Origi'nin ise Süper Lig'de oynamaya sıcak bakıyor olması transferin kısa sürede tamamlanmasında etkili olması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 35 resmi maçın 10'unda ilk 11'de oyuna başlayan Belçikalı forvet 1182 dakika sahada kaldı ve 2 gol, 1 asist ile skora katkı sağladı.

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