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Spor

Ve dünya yıldızı Rafael Leao resmen imzalıyor

Milan'ın 23 yaşındaki Portekizli yıldızı Rafael Leao kulübüyle sözleşme yenilemeye hazırlanıyor. Yıldız oyuncunun 2028 yılına kadar sözleşme imzalayacağı belirtildi.

11 Mayıs 2023 Perşembe 13:12 - Güncelleme:
Ve dünya yıldızı Rafael Leao resmen imzalıyor
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İtalya Serie A'da zirvenin epey gerisinde kalan Milan'ın en iyi ismi hiç şüphesiz ki Portekizli yıldız Rafael Leao...

Bu sezon Serie A'da oynadığı 32 karşılaşmada 12 gol ve sekiz asistlik bir performans sergileyen 23 yaşındaki oyuncunun geleceği bir süredir merak ediliyordu.

ANLAŞMAYA VARILDI

2024 yılında Milan ile sözleşmesi sona erecek olan Leao, İtalyan deviyle yeni sözleşme imzalama konusunda anlaşmaya vardı.

Milan ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalayacak olan yıldız oyuncu yıllık 5 milyon Euro kazanacak. Sabit ücretin yanı sıra bonuslar da olacak.

MALDINI'DEN AÇIKLAMA

Milan Teknik Heyet Sorumlusu Paolo Maldini, Rafael Leao ile yeni sözleşme imzalama konusunda konuştu. Efsane isim, "Yeni sözleşme imzalamaya çok yaklaştık.

Son ayrıntılarda da anlaştık. Kolay olmadı ama sözleşmeyi imzalatmak üzereyiz" ifadelerini kullandı.

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