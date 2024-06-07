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Spor

Ve elveda Edin Dzeko! Fenerbahçe'de ilk ayrılık resmen gerçekleşti

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko imzaya hazırlanıyor. Boşnak golcüye, sürpriz bir talip çıktı. İşte Edin Dzeko transferinin detayları...

7 Haziran 2024 Cuma 20:04 - Güncelleme:
Ve elveda Edin Dzeko! Fenerbahçe'de ilk ayrılık resmen gerçekleşti
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Ligde sezonu ikinci kapatan ve Avrupa'da da istediğini alamayan Fenerbahçe, yeni sezona hazırlanıyor. Takımın başına Jose Mourinho'yu getiren ve güçlü bir kadro oluşturmak isteyen sarı lacivertliler, takıma takviye yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, forvete yıldız bir golcü transfer etmeye hedeflerken, Edin Dzeko'nun ayrılığı da gündemde.

EDIN DZEKO'YA TALİP VAR!

Edin Dzeko için gelen teklifleri değerlendirme kararı alan Fenerbahçe'nin kapısını, tanıdık bir isim çaldı. Aktarılan haberlere göre; Jorge Jesus'un teknik direktörlük görevini yürüttüğü Al-Hilal, yıldız golcüye talip oldu. Deneyimli forvete yüksek bir maaş önermeyi planlayan Suudi ekibi, transferi bitirmeye oldukça yakın. Fenerbahçe, forvete yıldız bir isimle takviye yapması halinde Dzeko'nun ayrılığına sıcak bakıyor.

FENERBAHÇE KARNESİ

38 yaşındaki forvet, bu sezon 46 maçta 25 kez ağları havalandırdı. 10 kez de gol pası veren başarılı santrfor, 3.288 dakika süre aldı.

Star Gazetesi

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