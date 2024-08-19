Fenerbahçe'de forma giyen Sebastian Szymanski, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla birçok ekibi peşine taktı. Yıldız futbolcu için sarı lacivertli ekibe flaş bir teklif yapıldı.

SEBASTIAN SZYMANSKI'YE İTALYAN KANCASI

İtalya'nın en prestijli gazetelerinden birisi olan Tuttomercatoweb, Sebastian Szymanski için sürpriz gelişmeyi duyurdu. Aktarılan haberlere göre; Geçtiğimiz sezon Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katmak isteyen Napoli, yıldız oyuncu için tekrar devreye girdi. İtalyan devi, Fenerbahçe'ye Polonyalı oyuncu için yaklaşık 20 milyon değerinde bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Sarı lacivertli yönetim ise hem kadroyu korumak istediği için hem de teklifi yetersiz bulduğu için bu ayrılığa sıcak bakmıyor. Bonservis bedelinin artması durumunda Fenerbahçe'nin teklifi değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Öte yandan 25 yaşındaki oyuncunun, Napoli'de forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

SEZON KARNESİ

Bu sezon henüz 4 maçta forma giyebilen Sebastian Szymanski, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Polonyalı yıldızın güncel piyasa değeri 19 milyon euro olarak gösteriliyor.