İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2024 Pazartesi / 14 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,7423
  • EURO
    37,2825
  • ALTIN
    2712.09
  • BIST100
    9877.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve elveda Sebastian Szymanski! Fenerbahçe'de ayrılık: Resmen dünya devinde
Spor

Ve elveda Sebastian Szymanski! Fenerbahçe'de ayrılık: Resmen dünya devinde

Fenerbahçe cephesinde sürpriz bir Sebastian Szymanski gelişmesi yaşandı. İtalyan devi, yıldız oyuncu için devreye girdi. İşte Sebastian Szymanski transferinin detayları...

19 Ağustos 2024 Pazartesi 10:16 - Güncelleme:
Ve elveda Sebastian Szymanski! Fenerbahçe'de ayrılık: Resmen dünya devinde
ABONE OL

Fenerbahçe'de forma giyen Sebastian Szymanski, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla birçok ekibi peşine taktı. Yıldız futbolcu için sarı lacivertli ekibe flaş bir teklif yapıldı.

SEBASTIAN SZYMANSKI'YE İTALYAN KANCASI

İtalya'nın en prestijli gazetelerinden birisi olan Tuttomercatoweb, Sebastian Szymanski için sürpriz gelişmeyi duyurdu. Aktarılan haberlere göre; Geçtiğimiz sezon Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katmak isteyen Napoli, yıldız oyuncu için tekrar devreye girdi. İtalyan devi, Fenerbahçe'ye Polonyalı oyuncu için yaklaşık 20 milyon değerinde bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Sarı lacivertli yönetim ise hem kadroyu korumak istediği için hem de teklifi yetersiz bulduğu için bu ayrılığa sıcak bakmıyor. Bonservis bedelinin artması durumunda Fenerbahçe'nin teklifi değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Öte yandan 25 yaşındaki oyuncunun, Napoli'de forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

SEZON KARNESİ

Bu sezon henüz 4 maçta forma giyebilen Sebastian Szymanski, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Polonyalı yıldızın güncel piyasa değeri 19 milyon euro olarak gösteriliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.