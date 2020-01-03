03.01.2020 14:26 - Güncelleme: 03.01.2020 14:26

TM Dijital Haber Merkezi

Özellikle yaz ayı transfer döneminde adı ciddi bir şekilde Galatasaray’la anılan, hatta Ocak ayında sarı kırmızılı kulübe imza atacağı belirtilen Ever Banega’nın yeni durağı belli oldu.

BANEGA ARABİSTAN'A GİDİYOR

İspanya Ligi’nde şu anda üçüncü sırada bulunan ve lider Barcelona’nın 5 puan gerisinde olan Sevilla’da sezon sonunda kontratları bitecek futbolculardan Nolito, Banega, Carrico’yla yolların ayrılacağı öğrenilirken, özellikle bu 3 isim arasında Banega’nın Arjantin’e geri dönme fikrinden vazgeçip Suudi Arabistan’ı tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı. Galatasaray’ın şiddetle istediği, fakat Sevilla’da kalmayı tercih eden 31 yaşındaki yıldız futbolcunun Josef de Souza’nın da oynadığı Al Ahli’ye imza atacağı anlaşılırken, transferin çok yakın bir süre içerisinde resmiyet kazanacağı ifade edildi.Bu sezon 20 maçta oynayan Banega 2 gol 7 asistlik performans ortaya koydu.