Ve Ezgjan Alioski resmen gidiyor! Direkt bileti kesildi

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaşırken Ezgjan Alioski için sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus, Ezgjan Alioski'nin performansından memnun değil ve yönetim çalışmalarına başladı.

EZGJAN ALIOSKI, KİRALIK OLARAK GELMİŞTİ

Geçtiğimiz yaz birçok transfere imza atan Fenerbahçe'nin bir transferi de Ezgjan Alioski olmuştu. Sarı-lacivertliler Kuzey Makedonyalı sol beki Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattı.

JORGE JESUS MEMNUN DEĞİL

Sarı-lacivertlilerde Ezgjan Alioski, teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne giremedi. Portekizli çalıştırıcının Kuzey Makedonyalı oyuncudan memnun olmadığı ve yeni bir sol bek transferi istediği öğrenildi.

EZGJAN ALIOSKI'YE YOL GÖRÜNDÜ

Jorge Jesus'un memnun olmadığı Ezgjan Alioski ile yolların ayrılması planlanıyor. Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosuna bir sol bek katması halinde sezon sonuna kadar beklemeyeceği ve Al Ahli ile kiralık sözleşmesi fesh edeceği gelen bilgiler arasında.

Alioski, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 17 resmi maça çıktı ve 1 gol, 2 asistle skora etki etti.