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Spor

Ve Fatih Terim sahalara geri döndü! Yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, sahalara geri döndü. Panathinaikos'un yeni teknik direktörü olan Fatih Terim, takımıyla ilk antrenmanına çıktı. İşte detaylar...

27 Aralık 2023 Çarşamba 23:36 - Güncelleme:
Ve Fatih Terim sahalara geri döndü! Yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı
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Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim, Yunan ekibi Panathinaikos'la resmen anlaştı. Sabah saatlerinde Atina'ya giden 70 yaşındaki teknik adam, yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı.

TOPLANTI YAPTI

Yunanistan Ligi'nin 16. haftasında Giannina'yı konuk edecek Panathinaikos, Terim yönetiminde çalışmalara başladı. 70 yaşındaki teknik adam, antrenman öncesi futbolcularla bir toplantı yaptı. Ardından Giannina maçının hazırlıkları devam etti.

FATİH TERİM'DEN İLK AÇIKLAMA

Basın mensuplarına da açıklamalarda bulunan deneyimli teknik direktör, "Aldığı teklifi ilk duyduğu anı anlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Düşünmeye gerek duymadım, hemen kabul ettim. Panathinaikos olarak şampiyonluğu istiyoruz! Bildiğim kadarıyla Panathinaikos yıllardır şampiyon olamıyor. Nereye gidersem gideyim kazanmak için giderim ve imzalarımı sadece kağıt üzerine atmam, kalbimden gelir. Bu tavrımı ligde de sürdüreceğime inanıyorum." dedi

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