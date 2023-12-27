Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim, Yunan ekibi Panathinaikos'la resmen anlaştı. Sabah saatlerinde Atina'ya giden 70 yaşındaki teknik adam, yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı.

TOPLANTI YAPTI

Yunanistan Ligi'nin 16. haftasında Giannina'yı konuk edecek Panathinaikos, Terim yönetiminde çalışmalara başladı. 70 yaşındaki teknik adam, antrenman öncesi futbolcularla bir toplantı yaptı. Ardından Giannina maçının hazırlıkları devam etti.

FATİH TERİM'DEN İLK AÇIKLAMA



Basın mensuplarına da açıklamalarda bulunan deneyimli teknik direktör, "Aldığı teklifi ilk duyduğu anı anlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Düşünmeye gerek duymadım, hemen kabul ettim. Panathinaikos olarak şampiyonluğu istiyoruz! Bildiğim kadarıyla Panathinaikos yıllardır şampiyon olamıyor. Nereye gidersem gideyim kazanmak için giderim ve imzalarımı sadece kağıt üzerine atmam, kalbimden gelir. Bu tavrımı ligde de sürdüreceğime inanıyorum." dedi