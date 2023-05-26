İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2023 Cuma / 7 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,0392
  • EURO
    21,5469
  • ALTIN
    1258.13
  • BIST100
    4511.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldız ile anlaştı! Ali Koç şampiyonluk için getiriyor
Spor

Ve Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldız ile anlaştı! Ali Koç şampiyonluk için getiriyor

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonlukta dezavantajlı durumda olan Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosunu kurmaya başladı. Fenerbahçe, hem gelecek yıl şampiyonluğu için hem de Avrupa Kupaları'nda başarı yakalamak için harekete geçti. İşte detaylar...

Star Gazetesi26 Mayıs 2023 Cuma 14:43 - Güncelleme:
Ve Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldız ile anlaştı! Ali Koç şampiyonluk için getiriyor
ABONE OL

Bu sezon şampiyonluk yarışında dezavantajlı duruma düşen Fenerbahçe, şampiyonluğu en yakın rakibi Galatasaray'a kaptırabilir. Gelecek sezon için işini şansa bırakmak istemeyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Seneye hem şampiyonluğu kazanmak isteyen hem de Avrupa başarısı isteyen sarı-lacivertliler harekete geçti.

DONNY VAN DE BEEK İÇİN NABIZ YOKLANIYOR

Hollanda Milli Takımı'nın önemli oyuncularından Donny van de Beek, Ajax'ta gösterdiği performans ile birlikte birçok önemli kulübün dikkatini çekmiş ve tercihini Manchetser United'den yana kullanmıştı. "Kırmızı Şeytanlarda" fazla forma şansı bulamayan yıldız oyuncu Everton'a kiralanmıştı. Kiralık sözleşmesi bitip Manchester'a dönen yıldız oyuncu sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Bunun üzerine orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, oyuncunun iki Türk menajeri ile temasa geçecek.

BU SEZONKİ İSTATİSİTKLERİ

Bu sezon Manchester United forması ile 10 resmi maça çıkan yıldız oyuncu, gol ya da asist katkısı veremedi.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.