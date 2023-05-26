Ve Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldız ile anlaştı! Ali Koç şampiyonluk için getiriyor

Bu sezon şampiyonluk yarışında dezavantajlı duruma düşen Fenerbahçe, şampiyonluğu en yakın rakibi Galatasaray'a kaptırabilir. Gelecek sezon için işini şansa bırakmak istemeyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Seneye hem şampiyonluğu kazanmak isteyen hem de Avrupa başarısı isteyen sarı-lacivertliler harekete geçti.

DONNY VAN DE BEEK İÇİN NABIZ YOKLANIYOR

Hollanda Milli Takımı'nın önemli oyuncularından Donny van de Beek, Ajax'ta gösterdiği performans ile birlikte birçok önemli kulübün dikkatini çekmiş ve tercihini Manchetser United'den yana kullanmıştı. "Kırmızı Şeytanlarda" fazla forma şansı bulamayan yıldız oyuncu Everton'a kiralanmıştı. Kiralık sözleşmesi bitip Manchester'a dönen yıldız oyuncu sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Bunun üzerine orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, oyuncunun iki Türk menajeri ile temasa geçecek.

BU SEZONKİ İSTATİSİTKLERİ

Bu sezon Manchester United forması ile 10 resmi maça çıkan yıldız oyuncu, gol ya da asist katkısı veremedi.

Star Gazetesi