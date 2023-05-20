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Spor

Ve Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızla resmen anlaştı! Yılın transferi Türkiye'ye geliyor

Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla başlamayı hedefleyen Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Transfer sezonunun başlamasına kısa bir süre kala Fenerbahçe dünya yıldızı futbolcu ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi20 Mayıs 2023 Cumartesi 20:40 - Güncelleme:
Ve Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızla resmen anlaştı! Yılın transferi Türkiye'ye geliyor
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Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan ancak bir türlü istediği başarı elde edemeyen Fenerbahçe gelecek sezon hazırlıklarına erkenden başladı. Gelecek sezon oluşturacağı kadro ile lige damga vurmak isteyen sarı-lacivertli ekip dünya yıldızı Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

FENERBAHÇE'NİN YENİ HEDEFİ WILFRIED ZAHA

Gelecek sezon Avrupa Kupaları'nda ilerlemek isteyen Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig'de forma giyen 30 yaşındaki deneyimli kanat oyuncusu Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmak için hazırlıklara başladı. Bir süredir Wilfried Zaha'yı yakından takip eden sarı-lacivertli ekip transfer sezonun başlamasıyla birlikte oyuncuya resmi teklif götürmeye hazırlanıyor. 2015'ten beri Crystal Palace'da oynayan Wilfried Zaha'nın sözleşmesinin sezon sonunda bitiyor olması transferde sarı-lacivertli ekibin elini güçlendirirken oyuncunun da Süper Lig'de oynamaya sıcak bakması transferin kısa sürede gerçekleşeceğinin sinyallerini veriyor.

WILFRIED ZAHA BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Crystal Palace'da 28 resmi maça çıkan başarılı kanat oyuncusu Wilfried Zaha 7 gol, 3 asistlik performansla skora katkı sağladı.

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