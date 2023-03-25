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Spor

Ve Ferdi Kadıoğlu transferi hayırlı olsun! Dünya devi resmen işi bitirdi

Fenerbahçe'de milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine taktı. Birçok kulüpten transfer teklifi alan yıldız oyuncu için İtalya'dan önemli bir haber geldi. Ferdi Kadıoğlu için ciddi bir bonservis teklifi yapıldığı ortaya çıktı. işte detaylar...

Star Gazetesi25 Mart 2023 Cumartesi 18:22 - Güncelleme:
Ve Ferdi Kadıoğlu transferi hayırlı olsun! Dünya devi resmen işi bitirdi
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Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de en başarılı performans gösteren oyuncuların başında gelen Ferdi Kadıoğlu, teknik direktör Jorge Jesus ile adeta yeniden doğdu. Milli yıldız daha önceki sezonlarında orta sahanın kanatlarında görev alırken Portekizli çalıştırıcı ile bek pozisyonlarında da başarılı performans ortaya koydu. 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri transfer listesinde Ferdi Kadıoğlu'nun ilk sıraya koydu. En ısrarcı kulüp ise İtalyan devi Napoli.

FERDİ KADIOĞLU İÇİN ÇILGIN TEKLİF

İtalya Serie A'da lider olan ve Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek finale yükselen Napoli, gelecek sezon için transferde ilk hedef olarak Ferdi Kadıoğlu'nu belirledi. Maviler, Fenerbahçe'ye yıldız oyuncu için 20 milyon euro değerinde bir teklifte bulunacak. İtalyan ekibin Ferdi Kadıoğlu transferini yaz aylarında tamamlaması bekleniyor.

3'ÜNCÜ FENERBAHÇE TRANSFERİ YÜKLENİYOR...

Daha önceden Elifj Elmas ve Kim Min-Jae'yi Fenerbahçe'den transfer eden Napoli bu kez de Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katma planları yapıyor. İtalyan ekip önemli bonservis rakamlarıyla iki yıldızı da transfer etmişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe'de 35 maça çıktı. 33 kez ilk 11'de sahaya çıkan başarılı futbolcu 1 gol 2 asist yaptı.

Star Gazetesi

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